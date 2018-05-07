"الآثار": تشكيل لجنة لتحصيل المبالغ المستحقة من صندوق التنمية

أعلنت وزارة الآثار تشكيل لجنة لوضع آلية لتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وذلك بعد إلغاء نسبة 10% من عائدات الآثار التي كان يحصل عليها الصندوق ويدعم بها بقية قطاعات وزارة الثقافة.



وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة من أجل الإعداد لتعيين الموظفين المتعاقدين بالوزارة الذين تم تحويلهم إلى الباب الأول مؤخرًا.



واوضحت أن مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة للآثار، وافقوا على إقامة معرض مستنسخات الفرعونية فى بلغاريا لمدة 3 أشهر ينطلق خلال شهر " يونيو القادم ويستمر حتى شهر أغسطس، كما تم الموافقة على تسجيل حمامات حلوان الكبريتية فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وتسجيل مقتنيات الدكتور هنري أمين عوض الموجودة بقصر السكاكينى فى سجلات قيد المنطقة الأثرية التابعة لها، إلى جانب الموافقة على مشروع ترميم كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط.