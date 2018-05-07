"سالم" يطالب بلجنة تقصي حقائق حول مخالفات هيئة الأوقاف

طلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة المجلس على تشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنة الخطة ونواب آخرين، حول مخالفات هيئة الأوقاف المصرية، على أن تقدم تقريرها للمجلس بنتيجة عملها.



ولفت وكيل الخطة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن أصول هيئة الأوقاف تصل إلى تريليون جنيه، وأن تشكيل لجنة تقصى حقائق سيمكن اللجنة من رصد المخالفات الإدارية والمالية بشكل تفصيلى.



وأوضح أن وزير الأوقاف استجاب للمخالفات التى تم رصدها، وأحالها إلى النائب العام والنيابة الإدارية، قبل أن يقيل رئيس الهيئة.



وقال "سالم" إن مجلس النواب وافق فى نهاية مناقشات الحساب الختامى للسنة المالية 20152016 العام الماضى بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هيئات السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولم يتم تفعيل تلك التوصية.



من جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: "ما تم فى هيئة الأوقاف من إجراءات نتيجة عمل لجنة الخطة وجهاز المحاسبات.