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مصر
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:45 م

مصر تهنئ لبنان بنجاح الانتخابات النيابية

الانتخابات النيابية
الانتخابات النيابية
الدستور
dostor.org/2160485

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن خالص التهاني للبنان بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت وسط أجواء تنافسية عكست القيم الديمقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق، وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وأشاد البيان بقدرة الشعب اللبناني على الحفاظ على استقرار دولته طوال السنوات الماضية، رغم ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل والاطمئنان، مؤكدًا أن التعايش المشترك والتوازن يعدان ركيزتين أساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها.

وأكدت مصر موقفها الراسخ تجاه دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، وأن قيم السلام والعيش المشترك التي يتبناها الشعب اللبناني، والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الأخير، يمكن أن تمثل نموذجًا مشرفًا يحتذى به.

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