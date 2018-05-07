مكرم محمد أحمد: 250 ألف جنيه غرامة "اللفظ الفاحش" فى دراما رمضان

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل "لفظ فاحش" فى الدراما التليفزيونية، مطالبًا مجلس النواب بقبول معايير الدراما التى أعدها المجلس.





وأضاف "مكرم"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المنعقد الآن برئاسة أسامة هيكل لمناقشة معايير الدراما: "العملية بلا ضابط محدش يحاسب حد، وكل واحد عايز بياخد حريته المطلقة ولا توجد معايير ضبط المسلسلات"، لافتًا إلى أن لجنة الدراما بالمجلس أعدت معايير مهنية للمسلسلات.



وتابع: "لسنا لجنة فاشية كل هدفنا العودة للقيم، لسنا فاشيين ولا نكبل الحريات، ونحن أصررنا على وضع معايير لأن فى حاجات متنفعش، فيه قلة أدب وشتيمة وضرب".



وأوضح مكرم: "عشنا 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأى شىء وكل واحد حريته بحجم دراعه، ولما نتكلم عن المحتوى الدرامى ولا الأحداث ولا حرية المبدع، نحن لا نخاف ومستمرون إذا ساعدتمونا أن البرلمان يقول إن القيم اللى يعمل عليها المجلس الأعلى قيم عامة ونحن نوافق عليها ونساندها ".