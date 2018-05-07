3 أسبان ودنماركيان يواجهون تهمة تهريب البشر في اليونان

يواجه ثلاثة رجال أطفاء أسبان ومتطوعان دنماركيان تهمة محاولة مساعدة مهاجرين غير شرعيين في دخول اليونان عبر جزيرة ليسبوس.



وشارك رجال الإطفاء وهم من مدينة أشبيلية جنوب أسبانيا، في العديد من عمليات انقاذ اللاجئين والمهاجرين في بحر ايجه.



ومثل المتهمون الخمسة أمام المحكمة في عاصمة الجزيرة ميتيلين، للاستماع الى التهم الموجهة لهم والتي يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليهم بالسجن، وحضر الجلسة عدد من مؤيديهم.



وحضرت الجلسة وزيرة عدل منطقة الأندلس روزا اغيلار من ضمن وفد اسباني.



واعتقل الخمسة في يناير 2016 بعد انقاذ مهاجرين كانوا متوجهين من تركيا إلى اليونان.



ويعمل الأسبان الثلاثة لصالح رابطة برويم-ايد، بينما يعمل المتطوعان الدنماركيان مع فريق "تيم هيومانيتي" وقد حاولا مساعدة الاف المهاجرين ومعظمهم من السوريين ممن خاطروا بحياتهم للوصول الى اوروبا عبر ليسبوس وغيرها من الجزر اليونانية.



وصرح أحد المتهمين الدنماركيين ويدعى سلام الدين لوكالة فرانس برس: "هذه المحاكمة مهمة لانه يجب عدم تجريم المساعدة الانسانية".



وقال محامي المتهمين الأسبان أن موكليه كانوا فقط يساعدون في انقاذ الأرواح في الوقت الذي كانت قوات خفر السواحل منشغلة جدا.



والتقى المتهمون الأسبان وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس في مدريد مطلع ابريل وكتب الوزير على تويتر ان الثلاثة قاموا بعمليات "انقاذ ومساعدات انسانية".