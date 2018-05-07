القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 03:42 م

3 أسبان ودنماركيان يواجهون تهمة تهريب البشر في اليونان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2160481

يواجه ثلاثة رجال أطفاء أسبان ومتطوعان دنماركيان تهمة محاولة مساعدة مهاجرين غير شرعيين في دخول اليونان عبر جزيرة ليسبوس.

وشارك رجال الإطفاء وهم من مدينة أشبيلية جنوب أسبانيا، في العديد من عمليات انقاذ اللاجئين والمهاجرين في بحر ايجه.

ومثل المتهمون الخمسة أمام المحكمة في عاصمة الجزيرة ميتيلين، للاستماع الى التهم الموجهة لهم والتي يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليهم بالسجن، وحضر الجلسة عدد من مؤيديهم.

وحضرت الجلسة وزيرة عدل منطقة الأندلس روزا اغيلار من ضمن وفد اسباني.

واعتقل الخمسة في يناير 2016 بعد انقاذ مهاجرين كانوا متوجهين من تركيا إلى اليونان.

ويعمل الأسبان الثلاثة لصالح رابطة برويم-ايد، بينما يعمل المتطوعان الدنماركيان مع فريق "تيم هيومانيتي" وقد حاولا مساعدة الاف المهاجرين ومعظمهم من السوريين ممن خاطروا بحياتهم للوصول الى اوروبا عبر ليسبوس وغيرها من الجزر اليونانية.

وصرح أحد المتهمين الدنماركيين ويدعى سلام الدين لوكالة فرانس برس: "هذه المحاكمة مهمة لانه يجب عدم تجريم المساعدة الانسانية".

وقال محامي المتهمين الأسبان أن موكليه كانوا فقط يساعدون في انقاذ الأرواح في الوقت الذي كانت قوات خفر السواحل منشغلة جدا.

والتقى المتهمون الأسبان وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس في مدريد مطلع ابريل وكتب الوزير على تويتر ان الثلاثة قاموا بعمليات "انقاذ ومساعدات انسانية".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 14 ساعة

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 3 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 4 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 4 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

الآن

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

«أبوزيد» يقدم بلاغًا للنائب العام ضد توفيق عكاشة بتهمة الاختلاس

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

ألبومات الصور

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

بالصور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأوغندى

بالصور.. محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا رمضان"

للأسبوع الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

ads
الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

النيابة تستمع لأقوال جيران ضحايا حادث فيلا الرحاب

السيسي يودّع "محيي الدين" فى جنازة عسكرية

كشكول

المبيدات الحشرية تسبب السرطان والوفاة للأطفال

الأطعمة التى يجب توافرها فى وجبات الأطفال اليومية

معرض منتجات جامعة بنها يواصل نجاحه

التعليم تنشر نموذج البوكليت التدريبي الثالث بموقع الوزارة

223 متدربًا لتأهيل معلمي الأزهر

الأمصار

بورصة عمان تعدل أوقات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

عين الجمل يمنع أمراض القلب وسرطان الأمعاء

تناول عصير الكرز يخفض من ضغط الدم المرتفع

ميلشيات الحوثي تزرع الألغام المحرمة دولياً بسواحل الحديدة اليمنية

رسميا.. المغرب تنضم إلى برلمان عموم إفريقيا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

صناعة الأيس كريم مهددة فى العالم بسبب إعصار

ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads