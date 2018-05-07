"ناشيونال إنترست": غزو أمريكا لإيران يتطلب إسقاط النظام ببغداد

تمتلك إيران خيارات عدة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل ضد منشآتها النووية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، التي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يسير على خطى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ويقرر غزو طهران.



وتمتلك إيران القدرة على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان عن طريق حروب الوكالة، إضافة إلى التعاون مع حلفائها لتنفيذ هجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، باستخدام ترسانتها الضخمة من الصواريخ الباليستية، بحسب المجلة الأمريكية.



ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في 12 مايو الجاري، وهو ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة مع طهران.



ولفتت المجلة إلى أن "ترامب" يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران رغم عدم وجود أدلة على مخالفة طهران لبنوده، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتغيير نظام الحكم في طهران، وتعتبر أن إيران تساهم في زعزعة استقرار المنطقة.



ونوهت المجلة إلى وجود أصوات تطالب بشن حملة عسكرية ضد طهران، لتغيير نظام الحكم، لكن تلك المساعي يمكن أن تقود للحرب على المدى القريب أو البعيد.