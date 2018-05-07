رئيس تشاد يصدر عفوًا عن المواطنين في المنفى لأسباب سياسية

أصدر الرئيس تشادي إدريس ديبي عفوًا عاما لجميع التشاديين في المنفى، لأسباب سياسية عقب تمديد الجمهورية الرابعة للبلاد.



وقال وزير العدل التشادي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين- إنه سيتم تبني قانون عفو قريبا يشمل مجموعة واسعة من الجرائم، موضحًا أنه "عندما نتحدث عن العفو، إنه قانون يمحو جميع الجرائم التي ارتكبت ويتم ذلك بأثر رجعي ويشمل أيضا الذين اختلسوا مبالغ مالية والذين قتلوا والذين نهبوا ووجود قانون عفو فإنه سيمحو جميع الجرائم ويمكنهم العودة بهدوء إلى ديارهم".



وأكد الوزير التشادي أن قانون العفو يحمي جميع الملاحقات القضائية ولهذا السبب فإن مواطني المنفى لا يجب أن يشكوا في صدق السلطة.. مشيرا إلى أن هذا القانون ليس بالضرورة يشجع الإفلات من العقاب لكنه يسمح بطي الصفحة بحيث يعطي فرصة للمعفو عنهم البدء من جديد ولا يتم هذا العفو كل عام بل يحدث نادرا جدا، وكانت آخر مرة صدر فيها عفو مر عليها نحو سبع أو ثماني سنوات.



وأضاف الراديو أن رئيس الدولة أعلن في خطابه بمناسبة تمديد الجمهورية الرابعة، عن حرب لا رحمة فيها ضد الاختلاس.