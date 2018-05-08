دراسة: قراءة الروايات تجعلك أكثر تعاطفًا ولطفًا مع الآخرين

هل تريد أن تصبح شخص أفضل؟ فما عليك إلا أن تبدأ في القراءة بانتظام لأنه وفقًا لدراسة جديدة، القراءة بانتظام يمكن أن تجعلك ألطف وأكثر تعاطفًا مع الآخرين، وفقًا لأحدث نتائج بحثية نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بخلاف الاعتقاد المجتمعي الشائع بأن محبي القراءة يميلون للانطواء والابتعاد عن الاجتماعيات.



تم اختبار 123 مشاركًا في مهارات التعامل مع الأشخاص، بما في ذلك مقدار ما اعتبروه مشاعر الآخرين وما إذا كانوا يتصرفون لمساعدة الآخرين، بعد استجوابهم بشأن تفضيلاتهم للكتب والتلفاز والمسرحيات.



الدراسة التي أجرتها جامعة كينجستون في لندن، وجدت أن القراء كانوا أكثر عرضة للتصرف بطريقة مقبولة اجتماعيًا مقارنة مع أولئك الذين فضلوا مشاهدة التلفزيون.



بدلًا من ذلك، عبر عشاق التلفزيون على أنهم أقل صداقة وأقل فهمًا لآراء الآخرين، ولكن وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية لا يوجد كتاب عادي سيفعل ذلك لأنه تبين أن نوع الأدب الذي تختاره له تأثير كبير على ذكائك العاطفي، وكشفت الدراسة أن محبي الخيال أظهروا سلوكًا اجتماعيًا أكثر إيجابية بينما وجدوا قراء روايات الدراما والرومانسية الأكثر تعاطفًا، وبالمثل أظهر محبو الكتب البحثية المزيد من القدرة على رؤية الأشياء من وجهات نظر مختلفة ولكن سجل محبي الكتب الكوميدية الكوميديين أعلى درجات في التواصل مع الآخرين.



وخلص الباحثون إلى أن التعرض للخيال يتعلق بمجموعة من القدرات الحسية، كما أن التعامل مع النثر والكوميديا الخياليين على وجه الخصوص يمكن أن يكون مفتاحًا لتعزيز القدرات العاطفية لدى الأشخاص.



ومع ذلك، كان المؤلفون حريصين على تسليط الضوء على أن الدراسة لم تثبت السبب والنتيجة، لذا يمكن أن تؤدي القراءة إلى سلوك إيجابي أو قد يكون الأشخاص الأفضل والمتسمين بالبراعة الاجتماعية الأكثر تفضيلًا للقراءة.



في الواقع، هناك الكثير من الأدلة المقدمة من رايموند مار، عالم نفسي في جامعة يورك في كندا، وكيث أوتلي، أستاذ فخري في علم النفس المعرفي في جامعة تورنتو، ذكر في دراسات نشرت في عامي 2006 و2009 أن الأفراد الذين يقرأون الخيال غالبًا ما يكونون أكثر قدرة على فهم الآخرين والتعاطف معهم ومشاهدة العالم من وجهة نظرهم.