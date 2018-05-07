البورصة تواصل الهبوط وتخسر 3.2 مليار جنيه عند الإغلاق

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها لدى نهاية معاملات اليوم الإثنين، وسط عمليات بيع مكثفة من قِبل المؤسسات الأجنبية والعربية، التى قابلتها قوى شرائية من قبل المصريين.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 3.2 مليار جنيه ليسجل مستوى 981.3 مليار.



وفقد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" نحو 50. 0% من قيمته تعادل 87 نقطة ليسجل مستوى 17523 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 87. 0 % تعادل 7.6 نقطة ليصل إلى مستوى 870.8 نقطة ما أسهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 89. 0 % تعادل 20 نقطة ليصل إلى مستوى 2260 نقطة.