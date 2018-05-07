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الإثنين 07/مايو/2018 - 02:40 م

"التعليم العالي": تدشين "بنك الابتكار" كتطبيق للموبايل قريبًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
أش أ
dostor.org/2160332

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تدشين "بنك الابتكار المصري"، خلال الأيام القليلة المقبلة، كتطبيق على الموبايل؛ بهدف قيام المبتكر بشرح فكرته البحثية على التطبيق من خلال تليفونه المحمول ليتم تقييمها من جانب المتخصصين.

وأشار الوزير، خلال مشاركته في فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى من الشركات الناشئة من الحاضنة التكنولوجية "طريق"، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إلى زيادة الدعم المادي الذي تقدمه حاضنة "طريق" للمبتكرين من 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وزيادة عدد الأفكار المقبولة التى ستدعمها الحاضنة في دورتها الثانية من 10 أفكار إلى 15 فكرة ابتكارية.

وأوضح أن الاستثمارات فى قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونيات في مصر احتلت المركز الثالث عام 2015 بعد قطاعى البتروكيماويات والصناعات الغذائية، وقد حققت سوق الإلكترونيات فى مصر معدل نمو بنسبة 5.8% خلال الربع الأول من 2016 بقيمة سوقية 3.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.5 مليار دولار تقريبا فى 2019.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بالتعليم والبحث العلمى اللذين يعدان من أهم أسباب تقدم الدول، مشيرًا إلى دعم الوزارة فكر ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معلنًا تخريج أول عشر شركات ناشئة في الدورة الأولى من الحاضنة التكنولوجية "طريق" لتبدأ هذه الشركات في مرحلة ما بعد الاحتضان لمدة عام وهي المرحلة التي يبدأ بها البرنامج مرحلته التسويقية لمنتجات هذه الشركات، وإيجاد الشريك الصناعي المناسب، والبدء بوضع مخرجاتها على خطوط الإنتاج وصولًا بها إلى منتج صناعي محلي قادر على المنافسة بالسوق المصرية.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، أهمية التعاون بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية تقدما ملحوظا فى مجالي البحث العلمى والصناعة.

وأضاف أن مركز التميز التكنولوجى بوزارة الإنتاج الحربى يعتبر وسيطا بين البحث العلمى والصناعة، مؤكدا تقديم الدعم اللازم من المركز لجميع الشركات الناشئة.

وعلى هامش الاحتفال، شهد وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربى توقيع بروتوكولي تعاون أحدهما بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية كشريك صناعى للحاضنة لإنتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية ليتم طرحه فى الاسواق كأول ريسيفر محلى يصمم ويصنع بأيد مصرية، والآخر بين المعهد وشركة السويدى للصناعات الكهربائية، كما شهدا توقيع العقد التنظيمى بين المعهد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وشركة الزهار لإنتاج الريسيفر المحلى، كما تفقد وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والإنتاج الحربى المعرض المقام لمنتجات الشركات الناشئة.

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تخريج الدفعة الأولى من حاضنة "طريق" التكنولوجية

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