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الإثنين 07/مايو/2018 - 02:33 م

"الصحة": دورة تدريبية لـ"جراحات القلب" بالمعهد القومي للتدريب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2160321

نظم المعهد القومي لتدريب الأطباء التابع لوزارة الصحة والسكان، أول دورة تدريبية وورشة عمل تشريحية على جراحات القلب والصدر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحات القلب والصدر (ESCTS)، حيث أقيمت بعنوان "Cadaveric Advanced Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS) " والتي بدأت أمس وتستمر لمدة يومين، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح الدكتور أسامة الشاذلي، مدير عام المعهد القومي لتدريب الأطباء، أن هذه الدورة تهدف لتمنية مهارات المتخصصين في جراحة القلب والصدر على مهارات استخدام المنظار وجراحات الفيديو في إجراء جراحات الصدر، لافتًا إلى أن هذة التقنية تعد من أحدث الوسائل الجراحية في مجال جراحة الصدر.

وأشار "الشاذلي" إلى أن هذه الدورة عُقدت تحت إشراف نخبة من أساتذه الجامعات في تخصص جراحات القلب والصدر، مشيرًا إلى حضور 15 متدربا من دول مختلفة، حيث أقيمت هذة الدورة تحت رعاية شركة "Medtronic" العالمية، وشركة "Storz".

تأتي تلك الدورات الطبية وورش العمل ضمن خطة الوزارة التي تنفذها لتدريب الأطباء والارتقاء بمستواهم العلمي والعملي.

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