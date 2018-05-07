"إتش سى": 3 قرارات تُحسن أداء الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة

رصد "الدستور" 3 أسباب تؤدي إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.



والقرارات هي:



1- قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابي، ويمثل بدءا لدورة التيسير النقدي.



2- برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط الذي مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 20182019 بناء على ذلك، نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 20182019، و7.1% في السنة المالية 20192020.



3- خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، للسيطرة على التضخم.