برلماني يواجه "شوقي" بـ6 أسئلة حول نظام التعليم الجديد

وجه النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، مجموعة من الأسئلة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، داخل البرلمان أثناء مناقشة ميزانية ونظام التعليم الجديد بلجنة التعليم بمجلس النواب.



وقال النائب "كيف يتم وضع سياسة ونظام جديد للتعليم فى مصر بشكل منفر دون عرض خطة النظام الجديد أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، أو للحوار المجتمعي باستطلاع مجلس الأمناء أو المجالس المختلفة لأولياء الأمور ولا حتى المعلمين".



وتساءل: هل تم استخلاص الدروس المستفادة من نظم التعليم المختلفة "الجودة – المدارس التجريبية – المدارس الأجنبية المختلفة"؟ وهل تلك المدارس وتوزيع التعليم بين مدارس "ألمانية – إنجليزية – يابانية – حكومية"، يخلق الانتماء للطلاب ويساهم فى بناء الشخصية المصرية؟



واستطرد: "هل أنت راضٍ عن الأوضاع الاجتماعية والمالية لمليون و200 ألف معلم"، وهل التدريب الأفضل يكون قبل النظام الجديد ومشاركتهم نقابيا باعتبارهم الأساس في أي تطوير هو العنصر الأهم مع باقي العناصر الأخرى؟ وهل من المقبول أن نفرض على المواطنين أفكارا ونظما جديدة دون تمهيد".



واختتم النائب عبد الحميد كمال قائلا: "إذا كنتم قد بدأتم التنفيذ فى النظام الجديد فما فائدة الحوار مع لجنة التعليم".