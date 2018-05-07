«النقد الدولى» يبحث مع مصر تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الدستور»، عن أن بعثة صندوق النقد الدولي، المتواجدة في مصر حاليا برئاسة ديفيد ليبتون نائب رئيس صندوق النقد الدولي، عقدت لقاءات موسعة لبحث خطوات الانتهاء من خطة الإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2019، كما هو مقرر لها.



وأوضحت المصادر أن البعثة ناقشت مع وزراء المجموعة الاقتصادية آليات تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتطبيق آليات التنافس الحر في الصناعة المحلية، لخلق مزيد من فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمي.



وتوقع الصندوق أن تصل معدلات البطالة إلى 8% فقط، خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن صندوق النقد الدولي أكد تعافي الصادرات والسياحة، وتراجع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك بلغ النمو في العام الحالي 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.

