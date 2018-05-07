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الإثنين 07/مايو/2018 - 02:26 م

3 يونيو.. نظر دعوى جديدة لإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية

3 يونيو.. نظر دعوى
عماد سليمان
dostor.org/2160300

أقام محام دعوى جديدة ضد قرار وزير التربية والتعليم لإلغاء تعريب المدارس التجريبى، أمام محكمة القضاء الإداري، وحددت المحكمة جلسة 3 يونيو لنظرها.


واختصمت الدعوى وزير التعليم، حيث قالت إن قرار تعريب المدارس التجريبى يأتى فى صالح المدارس الخاصة لغات والإنترناشونال، ما يترتب عليه زيادة مصروفات المدارس اللغات، والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه، وتكون فقط للأغنياء.

وأكدت الدعوى، أن المادة 19 من الدستور تنص على منح فرص التساوى للمواطنين وعدم التميز بينهم، وهذا القرار يتنافى مع هذه المادة، وذلك لأنه يخلق جيل به مجموعة مفصلة درست لغات فى مدارس خاصة على أخرى درست فى المدارس التجريبى المعربة.

وأضافت الدعوى، أن ذلك القرار يكون له أثره السلبى على سوق العمل فى المستقبل لدى هؤلاء الأطفال، لأن متطلبات العصر كلها أصبحت تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن معظم الوظائف تتطلب شرط الحصول على لغات، ما يترتب عليه ارتفاع نسبة البطالة.

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