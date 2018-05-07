"شيحة": كل الشكر للجيوشي على موقفه الرافض لـ"عبارة إسرائيل"

وجه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر لنائب وزير التعليم للتعليم الفني، أحمد الجيوشي، بعد اعتراضه على إحدى خرائط قارة إفريقيا التي وضعت بموقع مصر فيها عبارة "ستعلن إسرائيل في عام 2020"، فكتب الجيوشي اعتراضًا شديدًا مكتوبًا للوزير التونسي، على ما عرضه الخبير الجنوب إفريقي.



وكان الجيوشى قد طلب الكلمة، وهدد بالانسحاب من المؤتمر ما لم يتم حذف الخريطة، وكان التأييد الكامل لوجهة النظر المصرية من قبل الوزير التونسى والحضور لوجوب حذف الخريطة المسيئة لمصر.