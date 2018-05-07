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اقتصاد
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:24 م

«البترول»: ارتفاع إنتاج «ظهر» لمليار قدم مكعب يوميًا قبل رمضان

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
أش أ
dostor.org/2160295

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إنه تم الانتهاء من مرحلة ما بعد الإنتاج المبكر في حقل «ظهر»، إذ تم إدخال الخط الثالث على الإنتاج، ليرتفع الناتج اليومي إلى 900 مليون قدم مكعب.

وأضاف «الملا»، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، أن إنتاج الحقل سيصل إلى مليار قدم مكعب يوميا خلال أيّام، قبل شهر رمضان، كما سيتم إدخال خطين على الإنتاج في شهر أغسطس المقبل.

وأشار وزير البترول إلى أن التقدم الذي حدث في إنتاج الحقل يعد إنجازا مهما للشركات العاملة في المشروع، وهو ما يسهم في تقليل استيراد الغاز المسال، ويدعم قطاع الطاقة في مصر بشكل عام، وزيادة عدد السيارات العاملة بالغاز، وتنويع مصادر الطاقة ومشروعات البتروكيماويات.

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