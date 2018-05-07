برلمانى: فساد المحليات فى مصر "للركب"

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إرادة الدولة والحكومة، لا بُد أن تكون متوفرة لإجراء انتخابات المحليات فى نهاية العام الجارى 2018.



وحسب بيان، اليوم الإثنين، جاء ذلك في تعقيبه على حديث رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بأن انتخابات المحليات ستجرى نهاية العام الجاري، وقانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبًا.



وأكد "كمال"، أنه سبق أن تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الانتخابات ستجرى نهاية 2016 إلا أن ظروف الدولة والحكومة لم تتاح لذلك، مشيرًا إلى أن ضرورة أن تتوافر إرادة الحكومة والدولة، حتى يتم ذلك، خاصة أن الدولة المصرية في حاجة ماسة للمجالس الشعبية التي لم يُجر لها انتخابات منذ 2008، وتم حلها في 2011.



ولفت إلى أن المجالس المحلية استحقاق دستوري، وعلى الحكومة إنجازه، خاصة أنه مطلب جماهيري، وأن فساد المحليات فى مصر للركب، بسبب غياب هذه المجالس.