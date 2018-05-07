القبض على شقيق "خط الصعيد" واثنين آخرين فى جبال قنا

واصلت الأجهزة الأمنية بقنا جهودها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الموجودة بمنطقة حمردوم وأبوحزام شمال محافظة قنا، فى إطار تمشيط المناطقة الخطرة لضبط المتورطين واقعة استشهاد ضابط بقطاع الأمن المركزى.



كانت معلومات تفيد باختباء شقيق نور أبو حجازى فى منطقة جبلية بقرية حمردوم، فتم مداهمة المنطقة وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى شريف حجازى حسن، عاطل 35 سنة، توأم، وأحد العناصر الخطر وبصحبته 2 آخرين.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية على القوات وتم ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية وكمية من الطلقات.