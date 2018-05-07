ضبط متهمين بحيازة آلاف الأقراص المخدرة بالغربية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط عاطلين، بحوزتهما 40 ألف قرص ترامادول بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، بقيام "رامى. م. ر"، و"عادل.ع. م" والسابق اتهامة فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بالاتجار فى العقاقير المخدرة.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومكتب مكافحة المخدرات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزتهما 40 ألف قرص ترامادول، وهاتفين محمول بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



