"الرقب": إسرائيل تُصر على استفزاز مشاعرنا بنقل سفارتها للقدس

علق القيادي بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، على نشر لافتات السفارة الأمريكية في القدس، قائلًا: "تصر دولة القهر الإنساني على استفزاز مشاعرنا من خلال نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في ذكرى نكبة فلسطين وشاهدنا اليوم المستوطن رئيس بلدية القدس وهو يعلق اليافطات حول تجاه السفارة الأمريكية بالقدس".



وأضاف "الرقب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفض هذا الإجراء هو التعليق الوحيد والتعبير بأجسادنا لمواجهة أعتى آلة بطش في العالم، مشيرًا إلى أن الموقف العربي لن يزيد عن الإدانة والهم الأكبر على الشعب الفلسطيني في رفض هذه الإجراءات والدفاع عنها بإرادته.