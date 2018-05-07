تأكيدا لـ"الدستور".. طرح أكبر مزايدة للبحث عن الغاز بـ"المتوسط"

تأكيدًا لما نشرته "الدستور" الأسبوع الماضى، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط خلال قبل نهاية مايو الجارى، بعد أن تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى بالمنطقة.‏



وقال "الملا" فى تصىيحات صخفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم مع نظيره القبرصى، إن طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف فى ‏البحر المتوسط، يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى الأنشطة الاستكشافية فى المناطق البكر التى تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة.‏



ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018-2019، فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، يصل إلى نحو 10 مليارات.