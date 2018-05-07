"السعيد" تلتقى 40 شابًا بعد اختيارهم للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال

تعقد دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الثلاثاء، لقاء ترحيبي بمجموعة ممن وقع عليهم الاختيار للحصول على منحة ماجستير ريادة الأعمال التي يقدمها مشروع رواد 2030 والممثل للوزارة وذلك علي هامش ملتقي اّفاق ريادة الأعمال في ظل رؤية مصر2030 الذي تنظمه الوزارة وبحضور دكتورة غاده خليل مديرة مشروع رواد 2030.



وكانت السعيد قد أشارت إلى أن عملية الاختيار تمت بشكل دقيق بمراعاة توافر كافة الشروط الموضوعة للمنحة.



مؤكدة أن المنحة تأتي في إطار دعم فكر ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتوصيله إلي كل الفئات.



كما قد أوضحت غادة خليل أن عدد المتقدمين جاء أكثر من المتوقع حيث تقدم الكثير ممن توافرت بهم الشروط ليصل عدد المتقدمين إلى نحو 1600 شاب تم قبول منهم 40 فقط.



ويشار إلى أنه المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالمشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط كانت قد بدأت في مارس الماضي بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة واستمرت لمدة ثلاث أيام ومن الجدير بالذكر ان التقديم للمنحة استمر لمدة شهرين منذ اطلاق مشروع رواد ٢٠٣٠ وقيام د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتوقيع بروتوكول التعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030، لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال.