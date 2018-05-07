"رصاص" تترأس اجتماعًا للجنة الخاصة بمشروع السلامة الطبية

ترأست مستشارة رئيس الوزراء الفلسطينية، خيرية رصاص، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اجتماعًا للجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون السلامة الطبية والصحية.



وناقشت اللجنة أهم البنود والتعديلات التي أجرتها من خلال كافة الأطراف المختصة وذات الخبرة، المشاركة في عمل اللجنة، لعرضها الى مجلس الوزراء، لإقراره بالقراءة الثالثة، وتنسيبه الى الرئيس محمود عباس لإقراره بقانون.



وأكدت "رصاص" أهمية القانون لما يشكله من حماية للمريض والطبيب والعاملين في القطاع الصحي، والمؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية، مشيرة إلى انه يشكل عاملا وقائيا من تكرار حدوث الأخطاء الطبية.