القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

عالم
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:14 م

"رصاص" تترأس اجتماعًا للجنة الخاصة بمشروع السلامة الطبية

خيرية رصاص
خيرية رصاص
وكالات
dostor.org/2160267

ترأست مستشارة رئيس الوزراء الفلسطينية، خيرية رصاص، اليوم الاثنين، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، اجتماعًا للجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون السلامة الطبية والصحية.

وناقشت اللجنة أهم البنود والتعديلات التي أجرتها من خلال كافة الأطراف المختصة وذات الخبرة، المشاركة في عمل اللجنة، لعرضها الى مجلس الوزراء، لإقراره بالقراءة الثالثة، وتنسيبه الى الرئيس محمود عباس لإقراره بقانون.

وأكدت "رصاص" أهمية القانون لما يشكله من حماية للمريض والطبيب والعاملين في القطاع الصحي، والمؤسسات التي تقدم الخدمة الطبية، مشيرة إلى انه يشكل عاملا وقائيا من تكرار حدوث الأخطاء الطبية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ حوالي 13 ساعة

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 3 أيام

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ 3 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 4 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 4 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

الآن

وزير الخارجية الأوغندى يُوضح موقف بلاده من قضية سد النهضة

تأكيدا لـ"الدستور".. طرح أكبر مزايدة للبحث عن الغاز بـ"المتوسط"

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

ننشر تفاصيل الحساب الختامي للموازنة العامة 2016 2017

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

مصر تنهى المباحثات مع قبرص بشأن ربط حقل أفروديت للغاز

طائرة عسكرية لنقل جثمان «محيي الدين» إلى مسجد المشير طنطاوي

ألبومات الصور

آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

بالصور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأوغندى

للأسبوع الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

بالصور.. رئيس "أزهر البحر الأحمر" يتفقد لجان الامتحانات

نجم الساعة

شكري: الاجتماعات الفنية لسد النهضة لم تسفر عن أية نتائج

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

مصر تنهى المباحثات مع قبرص بشأن ربط حقل أفروديت للغاز

طائرة عسكرية لنقل جثمان «محيي الدين» إلى مسجد المشير طنطاوي

كشكول

"عفيفي": رسائل "الطيب" في جولته الآسيوية تجسد المنهجية العلمية للأزهر

بالصور.. طلاب تعليم القاهرة يحتفلون بذكرى تحرير سيناء بوحدات المظلات

الإمام الأكبر يعلن 4 قرارات اتفق عليها مع سلطان بروناي

الإمام الأكبر يفتتح فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسلطنة بروناي

"متحدث التعليم" يشارك في المؤتمر التعليمي بدمنهور

الأمصار

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري زعيم تيار المستقبل حول الأنتخابات

فيديو.. محمد صلاح صاحب أفضل هدف في نصف نهائي دوري الأبطال

انخفاض في بورصة فلسطين

انخفاض في بورصتي دبي وأبوظبي

انخفاض أسعار الذهب

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

تماسيح "تستمع" للموسيقى الكلاسيكية

سيدة صينية تتبنى 118 يتيمًا وتجمع من ورائهم ثروة طائلة

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads