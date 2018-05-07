آثار الدمار تعمُّ القصر الجمهوري بعد استهداف القيادات الحوثية

كشفت الصور الأولية لآثار غارات مقاتلات التحالف العربي على القصر الجمهوري في صنعاء، اليوم الاثنين، عن دمار عنيف و"شبه كلي" بمكتب الرئاسة بحي التحرير بالعاصمة صنعاء.



وأوضح مقطع مصور متداول للحظة القصف تصاعد الأدخنة من المكتب الرئاسي في صنعاء، بعد قصف التحالف العربي اجتماعًا لعدد من قادة ميليشيا الحوثي وهم بداخله.



وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء، عقب وصول رئيس ما يسمى "المجلس السياسي للحوثيين" مهدي المشاط، ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.



وبدا واضحًا أن مصير القياديين بميليشيا الانقلابيين، محمد الحوثي ومهدي المشاط، بات مجهولًا، بعد غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت القصر الجمهوري بصنعاء.



وأمام ذلك، اضطرت عناصر الحوثيين الانقلابية، إلى إغلاق كافة الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي في صنعاء، بعد الغارات العنيفة التي شنتها مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم، عليه.



ومن المقرر أن يعقد المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد ركن طيار تركي المالكي؛ مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم، في الرياض؛ لاستعراض عدد من المستجدات الأخيرة في الشأن اليمني، وسيقدم مزيدًا من الإيضاحات حيالها.