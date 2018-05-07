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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:11 م

برلماني: إجراء انتخابات المحليات نهاية العام يُطيح بالفاسدين

محمد الدامي
محمد الدامي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2160259

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حديث رئيس المجلس الدكتورعلي عبدالعال، بشأن إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، خطوة على الطريق الصحيح، من أجل التغلب على إشكاليات المحليات التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب المجالس الشعبية المحلية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، انتهت من مناقشة القانون بتوافق بين الجهات المختلفة، وتضمن نصوصا فعالة وقابلة للتطبيق فى إطار اللامركزية التى نص عليها الدستور.

ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية إلى أن مصر بلا مجالس محلية منذ 2011، ومن ثم أتيحت الفرصة للفساد بالانتشار، فى ظل غياب الرقابة الشعبية، لافتًا إلى أنه إذا صدقت إرادة الدولة فى إجراء الانتخابات المحلية فى نهاية العام فستكون نقلة محلية جديدة للإطاحة بالفساد والفاسدين.

كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت مشروع قانون للإدارة المحلية على مستوى جيد وسيتم مناقشته قريبا بالجلسة العامة، وسيرى النور قريبا قائلا: "قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا"، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، وسيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالى.

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