"الداخلية" توجه قافلة طبية للكشف المجاني على أهالي قوص بقنا

أمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الخدمات الطبية، بالاشتراك مع قطاع حقوق الإنسان، بإيفاد قافلة طبية تحت عنوان "صحتك تهمنا" ضمت تخصصات مختلفة لتوقيع الكشف الطبى على قاطنى قرية حجازة قبلى بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



وباشرت القافلة أعمالها بمركز شباب رفاعة بقرية حجازة قبلى دائرة مركز قوص، وجار استمرار أعمال القافلة.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها، فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.