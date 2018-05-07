لافتة رائعة من زيدان تجاه "إنييستا" في الكلاسيكو الأخير

نال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إشادة كبيرة من الصحافة الإسبانية، بسبب تصرفاته عقب كلاسيكو كامب نو مساء الأحد.



وكان ريال مدريد، سقط في فخ التعادل 2-2 أمام برشلونة، في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، في آخر لقاء كلاسيكو لأندريس إنييستا بقميص برشلونة.



واتجه زيدان سريعا عقب نهاية اللقاء لغرفة خلع الملابس، كما انتظر أندريس إنييستا لقرابة الخمسة دقائق من أجل معانقة اللاعب وتوجيه التحية له وتكريم.



زيدان أكد لانييستا أن كرة القدم سوف تخسر الكثير برحيله عن الدوري الإسباني بنهاية الموسم الحالي.



المدرب الفرنسي رفض كذلك الحديث عن الأخطاء التحكيمية في الكلاسيكو وهو ما دفع الصحافة الكتالونية لتمدح زيدان الذي اتسمت تصريحاته بالروح الرياضية عكس حال مدربين آخرين سابقين لريال مدريد.



يذكر أن انييستا لعب 38 مباراة كلاسيكو حقق الفوز في 16 وخسر 12 وتعادل في 10 وسجل 3 أهداف وصنع8.