الاحتياطى الأجنبى فى سويسرا يرتفع بنهاية الربع الأول من 2018

ارتفع احتياطي سويسرا من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما استقر معدل التضخم.



وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في سويسرا اليوم الإثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع عند مستوى 785.81 مليار فرنك بنهاية شهر مارس، مقابل 779.61 مليار بنهاية فبراير السابق له.



وفي شهر أبريل تراجع الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ 3 سنوات أمام اليورو، إذ انخفض إلى مستويات ما قبل إلغاء البنك للحدود التي كانت تحدد سعر العملة عند مستويات لا تتجاوز 1.20 فرنك.



وفي سياق منفصل كشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في سويسرا استقرار معدل التضخم في أبريل عند مستويات مارس مُسجلًا 0.8%، ومقابل توقعات ارتفاعه عند 0.9%.