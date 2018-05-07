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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 12:55 م

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة عن إعلانات المنتجات غير المصرح بها

شريف الورداني
شريف الورداني
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2160044

تقدم شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من الإعلانات التي تروج لمنتجات غير مصرح بها.

وقال النائب: تنتشر إعلانات المبيدات الحشرية والأقراص الفواحة وأعواد البخور التي تستخدم في المنازل، وقد أثبتت الدراسات مدى خطورتها على صحة الإنسان، فأعواد البخور على سبيل المثال تحتوى على مواد أكثر سمية من دخان السجائر.

وأوضح أن مبيدات الحشرات المستخدمة لمكافحة حشرات المنازل هي أيضا تسبب اختناقا للأطفال، وبخاصة عند استخدامها أثناء النوم، مشيرا إلى أهمية التوعية بمخاطر استخدام هذه المنتجات غير المصرح بها.

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