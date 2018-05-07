الحكومة الروسية تُعلن استقالتها

تقدم الحكومة الروسية برئاسة دميتري ميدفيديف استقالتها، اليوم الإثنين، بعد مراسم تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين.



ويواصل الوزراء المستقيلون مهامهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ووفقا للدستور الروسي يتعين على الرئيس بعد تنصيبه اقتراح رئيس حكومة جديد على مجلس الدوما خلال أسبوعين.



وأعلن مصدر في مجلس الوزراء الروسي، اليوم، أن المجلس يترقب تقديم مرشح لترؤسه مساء اليوم،

لكي يتم التصويت غدا".



وأدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية، اليوم، في الكرملين لتولي رئاسة روسيا لمدة ست سنوات قادمة تنتهي في عام 2024.



وتعد ولاية الرئيس بوتين الجديدة هي الولاية الرابعة له في رئاسة روسيا، حيث كانت الولاية الرئاسية الأولى في عام 2000.