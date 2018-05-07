"اليويفا" يعلن اسم حكم نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الاثنين، عن اسناد إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في العاصمة الأوكرانية كييف يوم 26 مايو الجاري، إلى الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش.

ويبلغ ماجيتش 45 عاما، وحمل الشارة الدولية منذ 2009، وسبق له المشاركة فى كأس العالم 2014 وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016)، وسيكون ضمن حكام مونديال 2018 بروسيا.

وفى سياق متصل، أسند "اليويفا" للهولندي بيورن كيبرز، إدارة نهائي الدوري الأوروبي المقرر بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي، في مدينة ليون الفرنسية، يوم 16 مايو الجاري، بينما ستدير التشيكية يانا أدامكوفا نهائي دوري الأبطال للسيدات المقرر بين فولفسبورج الألماني وليون الفرنسي.