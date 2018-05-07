إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة عن الاجتماعات المغلقة للجنة الفنية

كشفت مصادر رسمية إثيوبية عن أنه تم عقد جلسات على مدار يومين استغرقت 9 ساعات لكل جلسة في اجتماعات مغلقة للجنة الثلاثية لوزراء المياه والري من مصر والسودان وإثيوبيا، محمد عبدالعاطي ومعتز موسى وسيلشي بقلي، وحضر اللقاءات 40 عضوًا من اللجنة الفنية للدول الثلاث وممثل بيت الاستشارات الفرنسي لإنهاء القضايا العالقة والانقسامية التي تعيق التوصل إلى اتفاق حول طرق الملء وسنوات ملء خزان السد والإدارة وتشغيل السد، حسبما أفاد موقع "أول أفريقا".



وأوضح التقرير أنه تضمنت الاجتماعات الفنية أربع جلسات سرية ومغلقة في أحد فنادق أديس أبابا تحت إشراف وزراء المياه والري المصري والسوداني والإثيوبي والوفود الرسمية، وقالت مصادر رسمية، تشارك في الاجتماعات الفنية، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات قادة الدول الثلاث وإعلان المبادئ الموقعة من قبل الدول الثلاث في العاصمة السودانية في مارس 2015، وناقشت الاجتماعات الاستفسارات المتعلقة بالقضايا الخلافية ومنها التقرير الذي أجراه بيت الاستشارات الفرنسي بشأن الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة للسد الإثيوبي على دول المصب.



وأوضح التقرير أن أجواء إيجابية سادت المناقشات، ودعا الجانب المصري إلى ترجمة المشاعر السائدة بين القادة والمسئولين في البلدان الثلاثة إلى تدابير واتفاقات عملية على الأرض من أجل تنفيذها، وأن يترجم الاهتمام الحالي من خلال إجراءات واضحة، بحيث يدرك الجميع أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح وعلى أرضية صلبة نحو مستقبل أفضل للبلدان الثلاثة.



وأشار التقرير إلى أن الاتفاق على طريقة ملء خزان السد والعملية وكذلك إدارة السد وتقليل آثاره على مصر من شأنه تهدئة المخاوف التي عبرت عنها جميع الأطراف المعنية.



من جانبه، أكد معهد والتا الإثيوبي أن أديس أبابا تعهدت باستكمال الدراسات الفنية بشأن السد بحيث تتوافق دول الحوض الثلاث على الوصول إلى أقصى فائدة مشتركة لتقاسم المياه، حيث كان الهدف من الاجتماعات هو الاتفاق حول النقاط العالقة الخاصة وهو ما ناقشته الجلسات المغلقة إضافة إلى المحاور السياسية والأمنية لملف سد النهضة بحيث يقوم التعاون على أسس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأى من الدول الثلاث.