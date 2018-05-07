تأجيل محاكمة 66 متهمًا بـ«ولاية داعش الصعيد» لـ4 يونيو

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 66 متهمًا، منهم 44 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم «داعش»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم الصعيد»، لـ4 يونيو لمرافعة الدفاع.



كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين، بينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.



وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.