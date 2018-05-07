ضبط 3 هاربين من أحكام في حملة أمنية بالبحيرة

تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد.



تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد " عبدالمنعم.ع.ر " 26 سنه، ومقيم بندر حوش عيسى والمطلوب ضبطه، والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز حوش عيسى " قتل "، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالإعدام شنقًا.



كما تم ضبط " محمود م ع " 22 سنه، عاطل والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية في القضية " جنايات ايتاى البارود " مخدرات " والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد.



أيضا تم ضبط" يوسف.ح.ع"42 سنه، عامل ومقيم قرية الصديق يوسف التابعة لمركز وادى النطرون والمحكوم عليه في قضيه " جنايات "مركز وادى النطرون بالسجن المؤبد.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.