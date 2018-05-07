القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

حوادث
الإثنين 07/مايو/2018 - 12:40 م

ضبط 3 هاربين من أحكام في حملة أمنية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2159995

تمكن ضباط تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد " عبدالمنعم.ع.ر " 26 سنه، ومقيم بندر حوش عيسى والمطلوب ضبطه، والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز حوش عيسى " قتل "، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالإعدام شنقًا.

كما تم ضبط " محمود م ع " 22 سنه، عاطل والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية في القضية " جنايات ايتاى البارود " مخدرات " والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد.

أيضا تم ضبط" يوسف.ح.ع"42 سنه، عامل ومقيم قرية الصديق يوسف التابعة لمركز وادى النطرون والمحكوم عليه في قضيه " جنايات "مركز وادى النطرون بالسجن المؤبد.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

موضوعات متعلقة

ضبط هاربين من أحكام قضائية بالبحيرة

القبض على هاربين من أحكام قضائية بالبحيرة

ضبط هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة أمنية بالبحيرة

ضبط 4 هاربين من أحكام في حملة أمنية مكبرة بالبحيرة

اقرأ أيضًا
منذ يوم

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»

منذ يومين

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي

منذ 4 أيام

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»

منذ 5 أيام

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ 5 أيام

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ 5 أيام

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

الآن

ننشر أسماء الصادر ضدهم أحكام بالمؤبد والبراءة في "داعش عين شمس"

البرلمان يوافق على المادة الخامسة بقانون «أوبر وكريم»

السيسى: لدينا خطة طموحة لزيادة المقاصد السياحية فى مصر

غدًا.. الرئيس الأوغندي يلتقي"السيسي" ومياه النيل أبرز الملفات

الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة عن الاجتماعات المغلقة للجنة الفنية

علامات نقص فيتامين «د» وأعراضه

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

ألبومات الصور

بالصور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأوغندى

للأسبوع الثاني.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور

ألوان عصرية لديكور منزلك (صور)

مؤتمر قرعة الحج السياحي

نجم الساعة

أيوب..انتقام شاب متوسط الحال قضى سنوات ظلمًا داخل السجن

ads
الأكثر قراءة

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

إثيوبيا تكشف تفاصيل جديدة عن الاجتماعات المغلقة للجنة الفنية

علامات نقص فيتامين «د» وأعراضه

بالتفاصيل.. معركة جديدة بين صلاح واتحاد الكرة

كشكول

الأزهر ينظم ورش عمل لشباب الجامعات المصرية لتعزيز التواصل والحوار

نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. مطالب الأساتذة لـ"لم الشمل"

"العصار" للشركات الخاصة: "اللي ناقصة حاجة هيلاقي الدعم عندنا"

قوافل جامعة المنوفية تستأنف حملة القضاء على فيروس سي بالمحافظة

3 يونيو.. أولى جلسات نظر دعوى إلغاء تعريب المدارس التجريبية

الأمصار

شعّار «صناع الأمل» يضئ أبراج الكويت

السنغال تُدين مقتل أحد مواطنيها في الكونغو

العراق: الانتهاء من الاستعدادات النهائية للانتخابات

الجزائر تشارك في اجتماع برلماني بالمغرب

بالأرقام.. المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

أمّ تتسبب في سجن ابنها

3 نصائح لمرضى فقر الدم فى رمضان

تعرف على الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

دراسة: أدوية هشاشة العظام تُسبب الكسور

الدستور على فيسبوك
ads