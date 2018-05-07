ضبط 166 قطعة سلاح نارى فى حملة للأمن العام خلال يوم

شن قطاع مصلحة الأمن العام، حملات مكبرة، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، من بينها مكافحة جرائم تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



أسفرت جهود الحملات، بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول الوزير مدير قطاع مصلحة الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 166 قطعة سلاح نارى وذخائر وقنبلة يدوية، بحوزة 152 متهمًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة، وجارٍ استمرار الحملات.