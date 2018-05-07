السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالاتجار فى السلاح بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لعامل، لاتجاره فى السلاح بمنشأة ناصر.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وعصام يحيى يماني، ووليد محمد صيره، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وعبدالمسيح فل وهانى حمودة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم محمد عبدالله تونى، 32 سنة، عامل، بإحراز سلاح نارى (بندقية آلية) بغير ترخيص بقصد الاتجار، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح عددها (51 طلقة).



وأضافت تحريات النقيب شرطة محمود حسن سرحان، معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبتفتيش مسكن المتهم، عثر على بندقية آلية، وسلاح نارى «فرد خرطوش» وذخيرة «51» طلقة، وسلاحين أبيضين (كزلك)، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش عزا قصده للاتجار.