حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالسلام

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام أول تفيد، أن كلًا من: محمد. ح وشهرته " حمادة التربي " 29 سنه"، السابق اتها مه في القضية رقم 486 لسنه 2015م، جنح السلام ثان " مخدرات "، كريم. ر، وشهرته " كريم كرع "، 32 سنه، عاطل، السابق اتهامه في 19 قضية آخرهم 12194 لسنه 2017م، السلام أول "نشل"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والاحتكاك "حال وجودهم داخل موقف الأقاليم الجديد بمنطقة الحرفيين.



وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددان عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيداها، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بالأسلوب ذاته.



وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالهما اللواء خالد عبد العال مدير الأمن مساعد الوزير لأمن القاهرة للتحقيق.