"الوطنية الفلسطينية" تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للألكسو

شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ممثلة بمدير عام المنظمات العربية والإسلامية والدولية ليالي عثمان، في أعمال الدورة 109 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".



وحضر أعمال الدورة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزراء والمسؤولين عن التربية والتعليم والبحث العلمي في الدول الأعضاء، وذلك في مقر المنظمة العربية بالجمهورية التونسية.



وصدر عن الدورة جملة من القرارات تتعلّق بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس التنفيذي، ومن أبرزها قرارات تتعلّق بتعميق قضية القدس في وجدان الأجيال، من خلال تضمين قضية القدس في المناهج الدراسية في مختلف مراحل التعليم المدرسي والجامعي، إضافة إلى الاستمرار في دعم المشروعات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.



وأعربت عثمان باسم رئيس اللجنة محمود إسماعيل، عن شكرها للمدير العام لمنظمة الألكسو سعود هلال الحربي على اهتمامهم المتفاني بمدينة القدس ووقوفهم عند مسؤولياتهم تجاه المدينة المقدسة، والدور الذي لعبه من أجل إقرار المشاريع الخاصة بالمدينة بشكل خاص ولدولة فلسطين بشكل عام، مثمنة بالوقت نفسه مواقف جميع الدول الأعضاء تجاه قضية فلسطين.



كما وافق المجلس على الاعتمادات المقترحة لموازنة المنظمة لعامي 2019 - 2020، والأنشطة المدرجة في إطار تلك الموازنة، وأوصى أيضًا بالموافقة على مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العام، والترتيبات المتعلّقة بتنظيم أعماله، والتي ستبدأ صباح يوم الأربعاء المقبل، بتونس، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل، ومساعد الأمين العام هيثم عمرو، ومدير عام المنظمات العربية والإسلامية والدولية ليالي عثمان، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، والمدير التنفيذي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية جاد غزاوي، ومدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار صالح طوافشة حسبما افادت وكالة انباء " وفا" الفلسطينية.



