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الإثنين 07/مايو/2018 - 12:37 م

السياحة الصينية: أكثر من مليون سائح زار التبت في ربع 2018 الأول

السياحة الصينية:
جهاد الخطيب
dostor.org/2159986

قالت لجنة التنمية السياحية الصينية، إن منطقة التبت شهدت نمو كبير في عائدات السياحة في الربع الأول من العام الحالي، وأضافت اللجنة إنه من يناير إلى مارس، استقبلت التبت 1.06 مليون سائح، بزيادة 49.5%.

وارتفع إجمالي عائدات السياحة بنسبة 47% ليصل إلى 1.26 مليار يوان (198 مليون دولار أمريكي).

و تراجعت السياحة في فصل الشتاء بسبب الطقس شديد البرودة على المرتفعات، وفي يناير الماضي، نشرت الحكومة الإقليمية سلسلة من السياسات التفضيلية بما في ذلك خصومات الفنادق والتذاكر، وخدمات تأجير الطائرات والقطارات لجذب السياح المحليين والأجانب.

وقررت الحكومة المحلية مواصلة بعض الحوافز السياحية الشتوية حتى يونيو لجذب المزيد من السياح.

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