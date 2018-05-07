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سياسي
الإثنين 07/مايو/2018 - 12:36 م

برلمانية لوزير التموين: "عض قلبي ولا تعض رغيفي"

النائبة إلهام المنشاوي
النائبة إلهام المنشاوي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2159979

وجهت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، رسالة لوزير التموين والتجارة الداخلية قالت فيها: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، والتي خصصت الجزء الأول منها لتوجيه البيانات العاجلة للحكومة في عدد من الملفات.

وانتقدت النائبة ما يتعرض له المواطنون من تعطيل استخراج بطاقات التموين، مطالبة الوزير بالنزول والإطلاع بنفسه على ما يحدث أمام مكاتب التموين.

وأشارت إلى أن الوزير صرح أكثر من مرة بأن استخراج البطاقة لن يستغرق أسبوعين، لكن هذا لا يحدث، والمواطنون يعانون أشد المعاناة بسبب تعطل بطاقات التموين التي تحرم المواطنين من الحصول على المقررات.

واختتمت النائبة كلمتها بتوجيه رسالة أخرى للوزير قالت فيها: "يا معالي الوزير عض قلبي ولا تعض رغيفي".

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