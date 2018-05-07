مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق ضيف محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة

يستضيف الإعلامى محمد الباز، ببرنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، فى حلقة خاصة عن الموازنة العامة لمصر للعام المالى الجديد، وكذلك قراءة فى نتائج وتوصيات مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل.



ويكشف مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، خلال الحلقة، كيف تحسن الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الخمس الماضية، وأهم المؤشرات والنتائج الإيجابية التى حققتها مصر بعد قرض صندوق النقد الدولى، كما يكشف خطوات تحسن نتائج الاحتياطى النقدى المصرى.



ويشرح "الفقى" بالخطوات كيف تسد الحكومة العجز فى الموازنة العامة للدولة، وما حقيقة تحقيق الحكومة فائضًا لأول مرة فى الموازنة، وماذا يعنى ذلك اقتصاديًا، كما يقدم تحليلًا وقراءة فيما تعلنه كبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم عن الاقتصاد فى مصر.



ويجيب مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق عن الأسئلة الشائكة التى تشغل الرأى العام المصرى على مدار الفترة الأخيرة ومنها "هل ستزيد الأسعار الفترة المقبلة؟ هل ستفرض الدولة رسومًا وضرائب جديدة على السلع والخدمات؟ كيف تسد الحكومة العجز فى الموازنة؟ هل مصر تسير بخطى جيدة فى سداد ديونها؟ هل حققت الإجراءات الاقتصادية الصعبة نتائجها المطلوبة؟ ماذا ينقص الاقتصاد المصرى؟".



كما يكشف "الفقى" حقيقة انخفاض الدولار وحجم الاستثمارات الأجنبية.