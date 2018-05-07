"عبدالعال" يُحذر النواب: لا تستغلوا المنصب في مصالح خاصة

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة مراعاة القانون والدستور عند التعامل مع المؤسسات الحكومية، ومراعاة تضارب المصالح، وعدم استغلال مناصبهم النيابية في الحصول على ميزات أو غير ذلك والبعد عن الشبهات.



وجاء ذلك ردًا على ما جاء على لسان المستشار عمر مروان، وزير الشئون البرلمانية، بأن ما أثاره النائب محمد هاني الحناوي، عضو البرلمان عن محافظة البحيرة، من مخالفات بالمحافظة هو أمر لا أساس له من الصحة.



وقال الوزير إن "النائب كان يرغب في شراء أحد مصانع تدوير المخلفات من محافظة البحيرة، وهو ما يعد أمرا من تعارض المصالح".