الأنبا رافائيل ينفى تقديم استقالته من منصبه بالمجمع المقدس

نفى الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية في تصريح خاص لـ« الدستور»، تقديم الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، استقالته من منصبه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



من جانبه أكد الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، أن البعض تداول شائعة استقالتي من سكرتارية المجمع المقدس وهذا الأمر غير صحيح.



وقال الأنبا رافائيل في بيان له: "لا يوجد في الكهنوت المسيحي مصطلحات الاستقالة والمعاش والإجازة، وذلك لأن الكهنوت أبوة ولا يستطيع أحد أن يستقيل من الأبوة".



وتابع: "نحن نخدم المسيح وكنيسته وأولاده كضرورة موضوعة علينا كقول بولس الرسول، والخادم لا يملك أن يستقيل من خدمته"، مشيرا إلى أن مدة تكليفه بسكرتارية المجمع المقدس انتهت وتم تجديدها مرة أخرى تنتهى في مايو الحالي.

