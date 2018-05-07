تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

انخفض احتياطي النقد الأجنبي في الصين في شهر أبريل، لأقل مستوى في 5 أشهر تزامنًا مع قوة الدولار الأمريكي.



وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الاثنين، أن إجمالي الاحتياطي تراجع بمقدار 17.97 مليار دولار في أبريل الماضي، إلى 3.125 تريليون دولار.



وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى إجمالي احتياطي الصين من النقد الأجنبي سيتراجع بمقدار 13 مليار دولار.



وفي نهاية شهر أبريل سجلت العملة الأمريكية مكاسب واسعة وارتفعت لأعلى مستوى منذ يناير 2018، بالتزامن مع صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى أعلى من 3%.