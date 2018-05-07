هالة أبو السعد: الرعاية المشتركة حق للطفل قبل الأم أو الأب

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن ما يثار حول قانون الأحوال الشخصية ورفض البعض أى مناقشة أو تغيير فيه، أمر غير مبرر، فى ضوء أن الموضوع شائك وبالغ الأهمية ويمس كثيرا من الأطراف، وعلى رأسها الأطفال أنفسهم.



وأضافت هالة أبو السعد، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن أطفال الطلاق دائما بلا أمان، سواء كان أمانا نفسيا أو مجتمعيا، وأن أجيال أطفال الشقاق، والبالغ عددهم 9 ملايين طفل، إذا لم يُربّوا بشكل سوى فسيدفع الجميع الثمن، متابعة: "الرعاية المشتركة حق للطفل قبل أن تكون حقا للأم أو الأب، وهو ما يجب أن ينتبه إليه كل من يرفض أى تغيير لقانون الأحوال الشخصية الحالى".



وأعلنت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين تأييدها للاستضافة، قائلة إنها يجب أن تكون عنصرا أساسيا بين الطرفين المنفصلين، إذ لا يجوز أن ينشأ الطفل بعيدا عن أحد والديه، سواء كانت الحضانة مع الأب أو الأم، فخلافات الوالدين لا علاقة لها بمصالح الطفل، لأن الطفل هو الأهم فى المقام الأول.



وأشارت هالة أبو السعد إلى أنها لا تجد مبررا لأن يرفض المجلس القومى للمرأة أي دعوة أو مطالبة للحوار حول قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النواب، بصفتهم نوابا عن الشعب واستنادا لصفتهم التشريعية وحقهم الأصيل فى إصدار التشريعات، سيعملون على فتح حوار مجتمعى موسع حول قانون الأحوال الشخصية.