ضبط ربة منزل هاربة من دفع غرامات 2 مليون جنيه بالأميرية

تمكن رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، من القبض على ربة منزل هاربة من دفع غرامات تقدر بـ2 مليون و612 ألف جنيه بمنطقة الأميرية.



كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية وبصحبتهم القوة المرافقة، قد ألقوا القبض على "رضا.أ"، 40 عامًا، ربة منزل، والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 6969 لسنة 2012 الأميرية "مباني"، والمقضي فيها بغرامة مستحقة بلغت 2 مليون و612 ألف جنيه.



بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها.