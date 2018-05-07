الشرطة الأفغانية: مقتل انتحاري في تفجير بكابول

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، اليوم الإثنين، أن انفجار كابول، الذي وقع فجر اليوم، لم يسفر سوى عن مقتل منفذه.



ونقلت وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، عن المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستانيكزاي، قوله: «إن انفجارًا وقع قرب إحدى الحدائق في محيط منطقة الشرطة الرابعة في كابول».



وأضاف «ستانيكزاي»: «إن الانتحاري كان يستهدف مركزا للتبرع بالدم، لكنه قُتل بالرصاص قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه»، مؤكدا أن هذه الواقعة أسفرت عن مقتل الانتحاري وحده، ولم يصب أي شخص آخر.



ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث.