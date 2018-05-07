3 نصائح لمرضى فقر الدم في رمضان

يتسبب مرض فقر الدم لصاحبه الشعور الدائم بالتعب والإجهاد والصداع، وهو مرض ناتج عن نقص التغذية، لذلك يجب اتباع بعض الإرشادات الصحية لتجنب تأثير الصيام على مرضى فقر الدم.



1– الإسراع في تناول وجبة الإفطار:



يجب على مريض فقر الدم، إذا أذن اذان المغرب، الإسراع بالإفطار وعدم تأجيل وجبة الإفطار لأي سبب من الأسباب فيكفي جدًا الساعات التي قضاها في نهار رمضان بلا طعام.



2_البدء بتناول التمر:



يحتوي التمر على كمية كبيرة جدًا من الحديد الذي يحتاجه مريض فقر الدم كما أن الإفطار على التمر، والذي يهيئ معدة الصائم لاستقبال الطعام بشكل جيد لأنه يحتوي على نسبة سكريات تضبط مستوى السكر في الدم الذي قد يكون اختلف بسبب ساعات الصيام الكثيرة.



3– تناول إفطار متوازن:



عليك الاهتمام بوجبة الإفطار، ويجب أن يحتوي على العناصر الغذائية التي تمد الجسم بكل ما فقده أثناء فترة الصيام فيجب أن تحتوي وجبة الإفطار على السلطة الخضراء والحساء ويفضل أن يكون حساء خضروات والبروتين واللحوم بمعنى أن تكون وجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية.