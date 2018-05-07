بنك روسى يُعلن استعداده إقراض قطر

قال أندري كوستين الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر بنك روسي، متحدثا للصحفيين اليوم الإثنين، إن البنك مستعد لإقراض قطر من أجل شراء حصة في شركة الطاقة الوطنية الروسية روسنفت إذا احتاجت.



وقال كوستين عندما سئل إن كان البنك سيكون مستعدا لتقديم الأموال إلى الصندوق السيادي جهاز قطر للاستثمار من أجل الصفقة"نحن مستعدون على الدوام للإقراض، إنه عملنا".



يشتري جهاز قطر للاستثمار حصة في روسنفت بنحو 19%، بعد فشل صفقة لبيع 14.16 % إلى شركة صينية.



وسيسيطر الجهاز على18.93 بالمائة بينما تحوز جلينكور نحو 0.57%.